ラップの端が見当たらなくなったとき、ついつい爪でガリガリして探していませんか？じつはその行動、余計にラップをダメにしているかもしれません。組合員からのさまざまな問い合わせに対応している「コープこうべ商品検査センター」の担当者に、ラップがはがれなくなる本当の原因と、家にある“あるもの”を使った驚きの解決法を聞きました。意外と知らない「NGな保管場所」についても必見。今日からあなたのキッチンで役