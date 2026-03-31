ILLITが、4月30日にリリースする4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のトラックリストを公開した。 （関連：ILLIT、女の子の夢を体現する唯一無二の世界観日本初ファンコンで見せたポテンシャルの高さ、芸術のすべて） 今回のトラックリストは、モーションポスター形式で制作。DVDのスクリーンセーバーから着想を得たもので、画面内を浮遊するアルバムロゴが壁に衝突するたびに色が