ILLITが、4月30日にリリースする4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のトラックリストを公開した。

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今回のトラックリストは、モーションポスター形式で制作。DVDのスクリーンセーバーから着想を得たもので、画面内を浮遊するアルバムロゴが壁に衝突するたびに色が切り替わる演出となっている。

本作には、タイトル曲「It’s Me」をはじめ、「GRWM (Get Ready With Me)」、「paw, paw!」、「Mamihlapinatapai」、「Love, older you」の全5曲が収録される。

「It’s Me」は、初デートの後、好きな相手との関係の定義が分からず悩んでいる時に「君の推しは、まさに私だ！」と大胆に宣言する一曲。シンガーソングライターのyouraとThe Deepが作詞に参加し、ILLITの自信に満ちた魅力を引き出した。

また、ありのままの姿で本音を分かち合う親密な瞬間を描いた「GRWM (Get Ready With Me)」、愛するペットへの切ない愛情を込めた「paw, paw!」など、アルバム全編を通して、同世代の関心事や情緒が色濃く投影されている。「paw, paw!」は、メンバーのIROHAがデビュー後初めて作詞に参加し、自身の経験をもとに等身大の言葉を綴った。さらに、HYBEのパン・シヒョク議長（“hitman”bang）も制作に加わり、繊細な感情の起伏を作り上げることで楽曲の完成度を高めている。

また、数多くの選択と責任を前に“怠惰な完璧主義者”になってしまった現代の若者たちへILLITが贈る楽曲「Mamihlapinatapai」や、辛くて諦めたくなった過去の自分に宛てた手紙のような楽曲「Love, older you」も収録。「Love, older you」は、5人のメンバーの実際の物語をベースにしているという。

（文＝リアルサウンド編集部）