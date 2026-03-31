フリーアナウンサーの半澤実穂（34）が31日、自身のX(旧ツイッター)で第1子妊娠と結婚を同時に報告した。 【写真】日テレNEWS24でキャスターを務める半澤アナ凜とした表情 半澤アナは文書を公開し、「この度、新しい命を授かりました」と発表した。出産・育児に伴う休暇も知らせ、「初めての妊娠・出産で不安もありますが、新しい家族を迎える喜びを噛み締めながら日々を過ごしています」と現在の