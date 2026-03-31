フリーアナウンサーの半澤実穂（34）が31日、自身のX(旧ツイッター)で第1子妊娠と結婚を同時に報告した。



【写真】日テレNEWS24でキャスターを務める半澤アナ 凜とした表情

半澤アナは文書を公開し、「この度、新しい命を授かりました」と発表した。出産・育児に伴う休暇も知らせ、「初めての妊娠・出産で不安もありますが、新しい家族を迎える喜びを噛み締めながら日々を過ごしています」と現在の心境も伝えた。また、同日には2024年10月から担当したラジオ日本「スマートNEWS」から卒業したことも報告した。



また「ラジオ日本の『スマートNEWS』をお聴きいただいていた方は結婚していたことに関してご存じだったかと思いますが、このSNSを始める前にすでに結婚をしていて、この度のご報告となりました」と結婚していたことも同時に報告した。半澤はXを2021年8月から始めている。



今後については「無事に出産ができましたら、体調をみながら仕事復帰をしたいと思っております」と記し、「復帰する仕事に関しては、また、時期などが確定しましたらご報告させていただきます」と結んだ。



半澤はホリプロに所属するフリーアナウンサー。日本テレビ系「日テレNEWS24」やラジオ日本「スマートNEWS」などでキャスターを務めている。



（よろず～ニュース編集部）