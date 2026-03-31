【岸明日香 写真集「Trajectory」】 5月22日発売予定 価格：3,850円 イメージカット 【拡大画像へ】 ワニブックスは、岸明日香さんの写真集「Trajectory」を5月22日に発売する。価格は3,850円。 本書は、2012年3月にグラビアデビューし、以降、俳優として映画やドラマに出演するほか、バラエティでも話題になるなど、多岐にわたる活躍を続ける岸明日香さんの5年