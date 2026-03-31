【岸明日香 写真集「Trajectory」】 5月22日発売予定 価格：3,850円

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ワニブックスは、岸明日香さんの写真集「Trajectory」を5月22日に発売する。価格は3,850円。

本書は、2012年3月にグラビアデビューし、以降、俳優として映画やドラマに出演するほか、バラエティでも話題になるなど、多岐にわたる活躍を続ける岸明日香さんの5年ぶりの写真集。

ベトナム・ダナンを舞台に、キュートな水着姿から艶やかなランジェリー姿など、写真集ならではの大胆ショットや大人の色香を披露。30代ラストの写真集になるであろう決意のもと、史上最大の露出にも挑戦した。

なお、本写真集の発売を記念したイベントが、5月23日にブックファースト新宿店で、5月31日に梅田蔦屋書店にて実施される予定。

□イベント詳細ページ

【岸明日香さん コメント】

ついに、私の15周年記念5冊目となるソロ写真集が発売決定しました!!

15年間、色んなお仕事を経験させていただく中で誰よりもグラビアに向き合って来たつもりです。絶対に納得のいくものしか出したくないという想いで、30代写真集は最後になるかもしれない、という覚悟を持ちながら今までで1番最高な写真集を作ろうと挑ませていただいた作品です。初めてのベトナムで開放感いっぱいの集大成が詰まった写真集、皆様に絶対観てほしいので是非ゲットしてください！

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撮影：榊原裕一