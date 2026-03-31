盗難被害があった津山市加茂町斎場岡山県津山市 葬儀や火葬を行う斎場で盗難被害です。岡山県津山市が運営する「津山市加茂町斎場」で、エアコンの室外機などが盗まれていたことが分かりました。 津山市によりますと、通用口のガラスが割られ、室外機7台や室内機2台、ろうそく台、おりんなど合わせて約50万円相当が盗まれたということです。 3月28日朝、施設を管理している委託事業者の職員が室外機がないことに