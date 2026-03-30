[caption id="attachment_1572624" align="aligncenter" width="600"] 店舗外観イメージ[/caption]愛媛県八幡浜市に本社を置く和洋菓子製造の「あわしま堂」は、東京都墨田区の東武スカイツリーライン鐘ヶ淵駅西口前に、東京都内初となる直営店「あわしま堂 墨田鐘ヶ淵店」を4月3日(金)にオープンする。工場から毎日直送される菓子50種類以上の品揃え「あわしま堂」は、1927年(昭和2年)創業。「あわしま堂 墨田鐘ヶ淵店」は、同社