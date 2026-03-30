【東京都墨田区】和洋菓子製造の「あわしま堂」が東京初出店！工場直送の菓子50種以上の豊富な品揃え

[caption id="attachment_1572624" align="aligncenter" width="600"] 店舗外観イメージ[/caption]

愛媛県八幡浜市に本社を置く和洋菓子製造の「あわしま堂」は、東京都墨田区の東武スカイツリーライン鐘ヶ淵駅西口前に、東京都内初となる直営店「あわしま堂 墨田鐘ヶ淵店」を4月3日(金)にオープンする。

工場から毎日直送される菓子50種類以上の品揃え

「あわしま堂」は、1927年(昭和2年)創業。「あわしま堂 墨田鐘ヶ淵店」は、同社が製造した全品および協力工場の商品を取り揃え、スーパーマーケットでは販売されていない製品も取り扱う。各地方の銘菓や訳あり商品もラインナップする。

工場から毎日直送される和洋菓子50種類以上の豊富な品揃えで、自分用の褒美スイーツからカジュアルギフトまで幅広く取り揃える。

[caption id="attachment_1572625" align="aligncenter" width="600"] 店内イメージ[/caption]

イートインコーナーも設置し、購入した菓子をゆっくりと食べられるのも特徴。特別な日だけでなく、日常的に利用できる店になっている。

週末限定の商品も販売

「あわしま堂 墨田鐘ヶ淵店」では「週末限定商品」を販売する。



「極わらび餅」1個150円は、「あわしま堂」がこだわって開発した、自重で支えることができない程の繊細な生地で甘さを控えたあっさりとしたこしあんを包んだ、のどごしを重視したわらび餅。



「和菓子屋謹製北海道小豆どら焼」1個150円は、関東で人気を集めるほんのりと香る黒糖の風味が特徴のどら焼き。自家炊きの小豆は渋み・雑味を抑えた製法で、控えめな甘さで北海道産の小豆の風味と粒感をしっかりと感じられる。

どちらの商品も1個から購入できる。

直営店限定商品もラインナップ

直営店限定商品もラインナップする。

[caption id="attachment_1572632" align="aligncenter" width="597"] ※画像はイメージ[/caption]

カステラを製造する際に発生する切れ端は、1パック278円で販売。見た目や形はふぞろいだが、直営店でしか販売しないお買い得な商品だ。



もっちりとこしのある団子生地に醤油だれをかけた定番の串団子は、1パック148円。

人気の定番和菓子も

人気の定番和菓子も多数販売する。



「おいも蒸しまん2個入」は、角切りさつまいも入りの生地を蒸した菓子。



「もっちり黒糖饅頭6個入」は、黒糖生地で小豆こしあんを包んで蒸した饅頭だ。



「塩豆大福5個入」は、赤えんどう豆を混ぜた生地で小豆粒あんを包んだ大福。



「タルト(小豆こしあん)」は、柚子風味のこしあんをのの字に巻いた愛媛の銘菓。

東京都内で初めてとなる直営店舗で、老舗和菓子屋「あわしま堂」の味を楽しんでみては。

■あわしま堂 墨田鐘ヶ淵店

住所：東京都墨田区墨田5丁目44-1

営業時間：10:00〜18:00

定休日：年中無休

公式サイト：http://www.awashimado.co.jp

※価格は消費税別

(淺野 陽介)