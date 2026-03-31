犬の肌質を決める「3つの要素」とは 犬の皮膚には、人と同じようにいくつかの“肌質を決める指標”があります。その代表が「水分量」「皮膚のpH（酸性・アルカリ性の度合い）」「皮脂量」です。これらは皮膚のバリア機能に直結しており、外部刺激から守ったり、細菌やウイルスの侵入を防いだりする役割を持っています。 まず「水分量」は皮膚の潤い度合いの指標です。角質層に含まれる天然保湿因子や脂質によって維持されます