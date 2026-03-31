5月末をもって閉館する大阪松竹座が、劇場機能を継続する方向で協議中であることが31日、関係者への取材で分かった。関係者によると、劇場を所有、運営する松竹と大阪府市が協議し、「歴史や役割を何らかの形で継続してまいりたい」との方向性で一致した。5月の公演をもっての閉館は変わらず、具体的な話は今後、協議していくという。大阪松竹座は、1923年（大12）に映画・演劇兼用の近代的劇場として道頓堀に建てられた。戦災は免