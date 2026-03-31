北海道函館市の市街地の夜景ホテルや旅館に泊まる人に課す宿泊税を、北海道や道内の15市町村と、広島県など計20自治体が4月1日から導入する。導入済みなのはこれまで全国19自治体で、一気に倍増。観光振興策や、訪日外国人客の増加に伴うオーバーツーリズム（観光公害）対策などに充てようとする動きが進んでいる。北海道は、ホテルや旅館などの利用者から宿泊料金に応じて1人1泊当たり100〜500円を徴収する。札幌市や函館市