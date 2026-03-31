お笑いコンビ「ニューヨーク」が31日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。屋敷裕政（40）が「いまだに仲良く」しているという人気お笑い芸人との過去について語った。MCの「ハライチ」岩井勇気から「結婚前によく一緒にヤンチャな遊びをしていたさらば森田とBKBという時限爆弾を、どこかで処理したいっぽい」とお笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢、お笑いタレント・バイク川崎バ