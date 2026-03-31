お笑いコンビ「ニューヨーク」が31日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。屋敷裕政（40）が「いまだに仲良く」しているという人気お笑い芸人との過去について語った。

MCの「ハライチ」岩井勇気から「結婚前によく一緒にヤンチャな遊びをしていたさらば森田とBKBという時限爆弾を、どこかで処理したいっぽい」とお笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢、お笑いタレント・バイク川崎バイクについて振られ、屋敷は「全然いつ爆発してもおかしくないっすよ。そりゃ処理したいっすよ」と「〇」の札を掲げてみせた。

この日共演したお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが「爆弾はある？」と確認すると、屋敷は「まあ本当にグループLINEのネタとか全部消したいです」「めちゃくちゃなんで」とぶっちゃけた。

岩井は「誰かがどうでもよくなっちゃったら危ないじゃない」と心配したが、屋敷は「一応爆弾なんで、みんな死ぬんすよ」と語って笑わせた。

それでも「いまだに仲良くはさせてもらってます」と現在も親しい関係であると語った。

かつては「合コンして。相席居酒屋行って、バイクさんがジャージーやから出禁になったりとか。いろいろありましたよ」と回顧。「それで衣装に着替えようって。衣装もジャージーやったなとかありましたよ」と懐かしんだ。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花が「そういうのってどのタイミングでやめられるんですか」と問うと、「いやいや、ドラッグじゃないんで」と苦笑い。「自然とですね。マジでコロナとかで一気にみんな遊ばんくなったのと、あとは忙しなりました。森田さんとか。バイクさんとか、みんな忙しくなってあんま集まれんくなってって感じですね」と続けた。

屋敷は現在「結婚して子供も生まれましたからね」とも話した。