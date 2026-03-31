元乃木坂４６でタレント・プロ雀士の中田花奈（３１）が平塚競輪場のイメージキャラクターに就任したと３１日、平塚市が発表した。任期は４月から１年間で、ＰＲポスターやプロモーションビデオに出演するほか、同月２３日〜２５日の「チャリロト杯」や５月１日〜６日まで開催する「第８０回日本選手権競輪」での来場が予定されている。就任にあたり「今年度のテーマは『胸たかなる、勝負の瞬間。』ということで、皆さんとワク