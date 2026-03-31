finalは、Amazonにて4月3日0時から6日23時59分まで開催される「Amazon 新生活セール Final」の期間中、Amazon「final公式ストア」にて特別価格で販売する。3月31日からの先行セールの期間も対象で、セールを実施している。 フラッグシップ完全ワイヤレスイヤフォン「TONALITE(シリコンイヤーピースVer)」や、agのASMR専用ワイヤレスイヤフォン「COTSUBU for ASMR MK2/3D」など、注目製品をライ