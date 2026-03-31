finalは、Amazonにて4月3日0時から6日23時59分まで開催される「Amazon 新生活セール Final」の期間中、Amazon「final公式ストア」にて特別価格で販売する。3月31日からの先行セールの期間も対象で、セールを実施している。

フラッグシップ完全ワイヤレスイヤフォン「TONALITE(シリコンイヤーピースVer)」や、agのASMR専用ワイヤレスイヤフォン「COTSUBU for ASMR MK2/3D」など、注目製品をラインナップ。有線イヤフォン「B1」は30％ OFFで約20,000円引きとなっている。

主な対象製品は以下の通り。

【final】 E500 1,780円(10% OFF) VR3000 for Gaming 7,580円 (16% OFF) MAKE3 11,700円 (15% OFF) MAKE4 スターターキットBOX 12,800円 (19% OFF) B1 56,000円 (30% OFF) B2 22,382円 (36% OFF) TONALITE シリコンイヤーピースVer. 34,800円 (10% OFF)【ag】 COTSUBU for ASMR MK2 4,480円 (44% OFF) COTSUBU for ASMR 3D 4,980円 (41% OFF)