【モデルプレス＝2026/03/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が3月30日、自身のInstagramを更新。映画館コーディネートを披露し、話題になっている。【写真】「今日好き」出身17歳美女「可愛すぎて二度見」鎖骨ラインが際立つ映画館コーデ◆土屋惺来、映画館コーデ披露土屋は「告知されてからずーっと観たかった『君が最