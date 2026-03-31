「今日好き」出身美女、映画館オフショルコーデで美鎖骨ライン披露「可愛すぎて二度見した」「見るたびに美しさが増してる」の声
【モデルプレス＝2026/03/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が3月30日、自身のInstagramを更新。映画館コーディネートを披露し、話題になっている。
【写真】「今日好き」出身17歳美女「可愛すぎて二度見」鎖骨ラインが際立つ映画館コーデ
土屋は「告知されてからずーっと観たかった『君が最後に残した歌』みてきた やっぱり音楽ってステキだなあって思ったし、想いを込められた歌詞に大号泣した」とつづり、映画館でのショットを投稿。左肩を落とした、美しい鎖骨のラインが際立つTシャツ姿を披露している。
この投稿にファンからは「顔面大優勝すぎる」「可愛すぎて二度見した」「見るたびに美しさが増してる」「憧れのスタイル」「着こなしオシャレ」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身17歳美女「可愛すぎて二度見」鎖骨ラインが際立つ映画館コーデ
◆土屋惺来、映画館コーデ披露
土屋は「告知されてからずーっと観たかった『君が最後に残した歌』みてきた やっぱり音楽ってステキだなあって思ったし、想いを込められた歌詞に大号泣した」とつづり、映画館でのショットを投稿。左肩を落とした、美しい鎖骨のラインが際立つTシャツ姿を披露している。
◆土屋惺来の投稿に反響
この投稿にファンからは「顔面大優勝すぎる」「可愛すぎて二度見した」「見るたびに美しさが増してる」「憧れのスタイル」「着こなしオシャレ」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
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