港珠澳大橋を行き交う車。（１月６日、ドローンから、珠海＝新華社記者／〓華）【新華社広州3月31日】中国の香港と珠海、マカオを結ぶ「港珠澳大橋」を通じた貿易が急増している。税関によると、1〜2月に珠海側の通関施設を経由した貿易額は前年同期比55.8％増の582億8千万元（1元＝約23円）に上った。このうち、越境電子商取引（EC）向けの税関管理プラットフォームを通じた輸出額は前年同期の2.2倍に当たる212億9千万元だった