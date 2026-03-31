今月いっぱいで退職し、来月から新しい環境で働く人もいるでしょう。退職時に残っている有休を消化してから、辞めたいと考えるケースも多いのではないでしょうか。 しかし、「有休を全部使ってから辞めるなんてあり得ない」と考える人もおり、すべて消化できないこともあります。本記事では、15年勤めた会社を今月末で退職するけれど、有休が30日残っているケースを取り上げ、有休を買い取ってもらえるのかなどを