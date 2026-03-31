転職間近に、上司から「繁忙期だから有休消化しないで」と言われた！ 有休が“30日分残ってる”のですが、買い取ってもらえますか？「月収40万円」のケースで確認

有休の基本情報

有休（年次有給休暇）とは、一定期間働いた労働者に対し、心身の疲労回復やワークライフバランス向上のために付与される、賃金が支払われる休日を指します。労働基準法で定められた労働者の権利のため、原則自由に取得でき会社側は拒否できません。

有休の対象者は、6ヶ月勤務して全労働日の8割以上出勤した労働者で、アルバイトやパートも含まれます。正社員の場合は、一般的に入社6ヶ月後に10日、以降1年ごとに11日、12日と増えていき、最大20日間付与されます。

ただし、付与から2年で消滅するため、長期間勤めていても最大で40日間です。

日本の有休取得率は低いため、2019年4月から、年5日の有休取得が義務化されました。義務化以降、有休取得率は上昇し続けていますが、諸外国と比較するとまだまだ低く、「有休が取りにくい」と感じる人が一定数いる傾向があります。



退職するけど「繁忙期だから有休は取らないで」と上司に言われたら？

来月からの転職が決まっており、3ヶ月前に退職の意思を上司に伝えたとします。有休は30日間残っているため、できれば全部消化してから辞めたいと考える人も多いでしょう。しかし、上司から「繁忙期だから有休は取らないで」と言われたとします。

15年勤めた会社で取引先は多く、引き継ぎに時間がかかるうえに繁忙期も重なれば、「有休を使われては困る」という会社側の事情も理解はできます。辞める側としても「会社に迷惑をかけてしまう」と考えるのも無理はないかもしれません。

ただし、前記のとおり有休は労働者に与えられた権利です。上司の「有休を取らないでほしい」という発言は違法リスクが高く、本来は有休をすべて消化してから退職しても問題はありません。このようなケースの場合、有休の買取で解決する方法があります。



月収40万円で有休を買い取ってもらえるならいくら？

有休の買取は、原則禁止されています。ただし、例外として会社側が認めるのであれば退職時の有休の買取は違法ではないとされています。有休の買取は会社側の義務ではなく、必ず支払われるわけではないことに注意が必要です。

月収40万円で有休が30日残っていた場合、買取してもらえるとしたらいくらになるのでしょうか。有休を買取してもらう場合、会社によって異なりますが「月給÷所定労働日数」「直近3ヶ月の賃金÷期間の総日数」で計算するのが一般的です。

「直近3ヶ月の賃金÷期間の総日数」で計算したとすると、120万円÷90日、1日あたり1万3333円になります。買取してもらえる場合、有休が30日あるため約40万円もらえる計算です。

ただし、退職していなくなる社員に、40万円を支払う会社ばかりではないでしょう。中小企業や小規模の会社であれば、買取してもらえず泣き寝入りするケースも考えられます。残っている有休を消化できないうえに買取もしてもらえない場合、労働基準監督署に相談するのも選択肢です。

まだまだ以前の体質が色濃く残っており、「有休を消化しにくい」と思っている人も多いでしょう。有休を退職時までに繰り越すことなく消化でき、退職時にもめないような社会になってくれたらと思います。



まとめ

有休は労働者に与えられた権利ですが、気軽に消化できない企業も依然としてあるのが実情です。退職時に繰り越していた有休がある場合、消化できないのであれば買取してもらう方法があります。

有休が消化できないうえに買取もしてもらえない場合、労働基準監督署に相談するか泣き寝入りするしかありません。「退職時に有休を使わないで」と考える人が減り、労働者の権利が守られる社会になってほしいと願うばかりです。



出典

厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有休があると聞きましたが、本当ですか。

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士