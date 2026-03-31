【「あっぷアリーナ！」（iOS版）】 3月31日～提供開始 BBSSは、Aptoide社（ポルトガル）とのパートナーシップにより開発した、発見型アプリストア「あっぷアリーナ！」（iOS版）の提供を3月31日より開始した。 「あっぷアリーナ！」は、従来のダウンロード数至上主義のランキングから脱却し、ユーザーが本当に面白いと感じるゲӦ