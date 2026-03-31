BBSSは、Aptoide社（ポルトガル）とのパートナーシップにより開発した、発見型アプリストア「あっぷアリーナ！」（iOS版）の提供を3月31日より開始した。

「あっぷアリーナ！」は、従来のダウンロード数至上主義のランキングから脱却し、ユーザーが本当に面白いと感じるゲームに出会える「発見型プラットフォーム」。

サービス開始を記念し、「オープニングキャンペーン」が実施されている。本キャンペーンでは、決済額の10％がポイント還元される（通常5％）。

「あっぷアリーナ！」の機能

3月31日より以下の機能が利用できる。

【発見型記事の定期配信】：「あっぷアリーナ！」専門編集チームによるゲームの深掘り解説

【ポイント還元】：課金決済額の最大10%をポイント還元

【ゲーム15分間お試し】：ストレージ消費なしで、クラウド上で即座にプレー可能

【初期ローンチタイトル・ラインアップの一部】

タイトル名 開発会社 特徴・ジャンル スクイーズキャッツ Biplavn 気軽に遊べるカジュアルパズル All-in-One Mahjong Pozirk Games Inc. 世界中のルールで楽しめる麻雀決定版 All-in-One Solitaire Pozirk Games Inc. 究極のトランプゲームコレクション Find The Nut WASD Interactive 遊び心満載の探索アドベンチャー 【スクイーズキャッツ】【All-in-One Mahjong】【All-in-One Solitaire】【Find The Nut】

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