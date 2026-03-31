俳優の沢村一樹（58）が3月31日、都内で行われたテレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』記者会見に登場。かつてミニカー収集に熱を出し、賃貸物件に穴を開けたことを明かした。【集合ショット】華やかな衣装！爽やかな笑顔をみせる菅井友香＆稲葉友らミニカーを集めるのが趣味だったという沢村。購入するオークションは日曜日が期限だったことが多く、「日曜の夜は戦い、月曜はチェック。それをしばらく