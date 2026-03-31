【デジタル限定「佐々木ほのか 写真集 『思い出になるまで』」】 3月31日発売 価格：2,200円 「思い出になるまで」表紙 【拡大画像へ】 ワニブックスは、デジタル写真集「佐々木ほのか 写真集 『思い出になるまで』」を3月31日に発売した。価格は2,200円。 本作は、アイドルグループ・アップアップガールズ（2）を卒業後、グラビアと多岐にわたる活動を展開して