【IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし】 開催期間：4月1日～5月10日 イケア・ジャパンは、ポケモンとコラボレーションしたスペシャル企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」を4月1日より開催する。期間は5月10日まで。 30周年を迎えたポケモンと日本進出20周年を迎えるイケア・ジャパンがコラボ。新作ゲーム「ぽこ あ ポケモン」のクラウド島に「IKEA ア