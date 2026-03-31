イケア・ジャパンは、ポケモンとコラボレーションしたスペシャル企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」を4月1日より開催する。期間は5月10日まで。

30周年を迎えたポケモンと日本進出20周年を迎えるイケア・ジャパンがコラボ。新作ゲーム「ぽこ あ ポケモン」のクラウド島に「IKEA アイランド」が登場し、イケアのインテリアデザイナーがピカチュウとカビゴンをイメージして手がけた“特別な部屋”を体験できる。

さらに日本国内のイケア店舗では、特別な部屋を再現したルームセットが登場。キッズ商品を中心に組み合わせたピカチュウのルームセット、ゆったりとくつろげるカビゴンのルームセットが展開される。

また、イケア店舗では「ぽこ あ ポケモン」のスタンプラリーやプレゼント企画、スウェーデンレストランでのコラボ企画も実施される。

クラウド島「IKEA アイランド」

「ぽこ あ ポケモン」のクラウド島に「IKEA アイランド」が登場。ゲーム内のバーチャルモードから「じゅうしょ」を入力すると見学でき、イケアのインテリアデザイナーがピカチュウとカビゴンをイメージして手がけた「特別な部屋」を体験できる。

なお「IKEA アイランド」に行くための「じゅうしょ」は、イケア店舗にて探すことで手に入る。

イケア店舗のルームセット

日本国内のイケア店舗にて、ゲーム内の「特別な部屋」を再現したルームセットを展開。キッズ商品を中心にエネルギーあふれるピカチュウをイメージしたルームセット、居心地の良い睡眠エリアでゆったりとくつろぐカビゴンをイメージしたルームセットが登場する。

ルームセットは店舗によって2種類または1種類のいずれかを展開予定。ルームセットは撮影可能で、混雑時は譲り合い制となっている。なお、4月24日オープン予定の「IKEA岡山」は対象外となっている。

ピカチュウのルームセット

カビゴンのルームセット

イケア店舗のアクティビティ

日本国内のイケア店舗で様々なアクティビティを開催予定。「ぽこ あ ポケモン」のスタンプラリーでは、店内に7つのスタンプが設置され、各スタンプラリーステーションにはイケアのトリビアが書かれている。

スタンプラリー台紙は店舗入り口にて配布。一人1枚限りで記念に持ち帰ることができる。

スタンプラリー

また「IKEA Family」メンバーで1会計5,000円以上のお買い物をすると、オリジナルステッカーをプレゼント。会計エリア後のカスタマーサービスエリアにて、IKEA Family番号とレシートを確認後、プレゼントされる。また、プレゼント抽選にも参加できる。

ステッカーデザインは全6種あり、週替わりで2種類ずつとなっている。デザインを選ぶことはできず、なくなり次第終了となる。

IKEA Familyメンバーが参加できるプレゼント＆抽選企画

さらにスウェーデンレストランでは、ポケモンデザインの紙ピックで彩られたケーキが登場。あわせて、ポケモンのフォトスポットも設置される。

紙ピックはなくなり次第終了。IKEA横浜ベイクォーター、IKEA京都、IKEA広島、IKEA岡山は対象外となっている。

スウェーデンレストランでのデコレーション

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