キッコーマン食品はこのほど、「キッコーマン シャリっと冷やそうめん」シリーズ(希望小売価格198円)を全国で発売した。○韓国冷麺風・お出汁香る柑橘素麺の2種「キッコーマン シャリっと冷やそうめん(左:韓国冷麺風/右:お出汁香る柑橘素麺)」(希望小売価格198円)2025年は米価格高騰と猛暑により、そうめんの需要が増加した。同社の調査によると、そうめんは「さっぱりと食べられる」「調理を簡単に済ませられる」などの声がある一