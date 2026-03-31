夏のそうめんに新定番!? キッコーマンから凍らせて楽しむシャリシャリ食感つゆが登場
キッコーマン食品はこのほど、「キッコーマン シャリっと冷やそうめん」シリーズ(希望小売価格198円)を全国で発売した。
○韓国冷麺風・お出汁香る柑橘素麺の2種
「キッコーマン シャリっと冷やそうめん(左:韓国冷麺風/右:お出汁香る柑橘素麺)」(希望小売価格198円)
2025年は米価格高騰と猛暑により、そうめんの需要が増加した。同社の調査によると、そうめんは「さっぱりと食べられる」「調理を簡単に済ませられる」などの声がある一方、「マンネリで飽きる」「冷やすための氷を用意するのが大変」といった不満の声も。同商品はこうした不満を解消する「凍らせるつゆ」。つゆを冷凍庫で8時間凍らせるだけで、シャリシャリとした食感の冷やそうめんつゆが完成する。麺を茹でている間に、凍らせた同商品を冷凍庫から出して、5分でシャリシャリ、10分でひんやり、20分以上でさっぱりとした冷たい麺が楽しめる。
冷凍庫で8時間凍らせるとシャリシャリしたシャーベット状のめんつゆに
「韓国冷麺風」「お出汁香る柑橘素麺」の2つの味種をラインアップ。どちらも淡い色合いを活かす、うすくちしょうゆ仕立て。韓国冷麺風は牛テールのうま味と7種の国産野菜だし、梨果汁を使ったさっぱりとした味わい。
「キッコーマン シャリっと冷やそうめん韓国冷麺風」(希望小売価格198円)
お出汁香る柑橘素麺は、しいたけ・昆布・鰹節のだしに、沖縄県産シークヮーサーの爽やかな香りが特徴だ。
「キッコーマン お出汁香る柑橘素麺」(希望小売価格198円)
○韓国冷麺風・お出汁香る柑橘素麺の2種
「キッコーマン シャリっと冷やそうめん(左:韓国冷麺風/右:お出汁香る柑橘素麺)」(希望小売価格198円)
2025年は米価格高騰と猛暑により、そうめんの需要が増加した。同社の調査によると、そうめんは「さっぱりと食べられる」「調理を簡単に済ませられる」などの声がある一方、「マンネリで飽きる」「冷やすための氷を用意するのが大変」といった不満の声も。同商品はこうした不満を解消する「凍らせるつゆ」。つゆを冷凍庫で8時間凍らせるだけで、シャリシャリとした食感の冷やそうめんつゆが完成する。麺を茹でている間に、凍らせた同商品を冷凍庫から出して、5分でシャリシャリ、10分でひんやり、20分以上でさっぱりとした冷たい麺が楽しめる。
「韓国冷麺風」「お出汁香る柑橘素麺」の2つの味種をラインアップ。どちらも淡い色合いを活かす、うすくちしょうゆ仕立て。韓国冷麺風は牛テールのうま味と7種の国産野菜だし、梨果汁を使ったさっぱりとした味わい。
「キッコーマン シャリっと冷やそうめん韓国冷麺風」(希望小売価格198円)
お出汁香る柑橘素麺は、しいたけ・昆布・鰹節のだしに、沖縄県産シークヮーサーの爽やかな香りが特徴だ。
「キッコーマン お出汁香る柑橘素麺」(希望小売価格198円)