AC長野パルセイロは31日、藤本主税監督が30日をもって契約解除になったことを発表した。石原田啓太ヘッドコーチも30日をもって双方合意で契約解除になった。同日から小林伸二氏が監督に、長島裕明氏がヘッドコーチに就任する。藤本氏は自身初のトップチーム監督として昨季より長野を指揮し、1年目は9勝8分け21敗でJ3残留圏ワーストの19位だった。今季に入ってからも苦戦が続き、引き分けの場合に行われるPK戦での敗戦を含める