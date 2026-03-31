Appleの廉価版MacBook「MacBook Neo」のプロモーションでmacOSのファイル管理アプリ「Finder」を擬人化したキャラクターを登場させたところ、「Lil(Little) Finder Guy」という愛称で予想以上の人気を博していると報じられています。Lil Finder GuyはAppleが公開したTikTok動画にも登場し、さらに新作動画も公開されています。Lil Finder Guy - Basic Apple Guyhttps://basicappleguy.com/basicappleblog/lil-finder-guyApple Lean