韓国出身の元大リーガー、カン・ジョンホ氏（38）が、マイナーに降格したロサンゼルス・ドジャースのキム・ヘソン内野手（ドジャース、27）について、「トレードがベストシナリオ」との見解を示した。 マイナーで5打数5安打も昇格なし韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）によると、カン氏は2026年3月30日に自身のユーチューブを更新し、自身の大リーガーとしての経験を踏まえ、キムの現状について分析したという。 大リーグ2年目とな