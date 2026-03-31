【Razer 新生活セール】 開催期間：3月31日～4月13日 Razer Japanは、「Razer 新生活セール」を本日3月31日より開催する。期間は4月13日まで。 本セールでは、同社のゲーミングデバイスを期間限定の特別価格で販売。対象製品には、ゲーミングマウス「Viper V3 Pro」やラピッドトリガー対応ゲーミングキーボード「Huntsman V3 Pr