俳優の榮倉奈々さんは3月30日、自身のInstagramを更新。脚が長過ぎる圧巻のスタイルを公開しました。【写真】榮倉奈々の圧巻スタイル「なにを着てもカッコいい」榮倉さんはTOD'S（トッズ）の公式Instagramをメンションし、1枚の写真を投稿。ブラウンのパンツにベージュのシャツをインしたスタイリッシュなコーディネートです。顔が小さく、脚が長い圧巻のスタイルが際立っています。シンプルながら洗練された大人の魅力が光る1枚で