「腰の位置が高くて羨ましい」榮倉奈々、脚が長過ぎる圧巻スタイル披露！ 「なにを着てもカッコいい」
俳優の榮倉奈々さんは3月30日、自身のInstagramを更新。脚が長過ぎる圧巻のスタイルを公開しました。
【写真】榮倉奈々の圧巻スタイル
ファンからは「赤のポーチ?がアクセントでかわいい」「なにを着てもカッコいい」「素敵な奈々ちゃん」「スタイル良すぎる」「かっこいい」「腰の位置が高くて羨ましいです」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】榮倉奈々の圧巻スタイル
「なにを着てもカッコいい」榮倉さんはTOD'S（トッズ）の公式Instagramをメンションし、1枚の写真を投稿。ブラウンのパンツにベージュのシャツをインしたスタイリッシュなコーディネートです。顔が小さく、脚が長い圧巻のスタイルが際立っています。シンプルながら洗練された大人の魅力が光る1枚です。
2月にもモデルショット披露2月26日にも「2026-27AW WOMEN’S FASHION SHOW」と、同ブランドのバッグを持った告知ショットを公開していた榮倉さん。コメントでは、「かわいいすぎる」「どうしてこんなにカッコいいの？」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)