◇インターリーグブルージェイズ ― ロッキーズ（2026年3月30日トロント）ロッキーズの菅野智之投手（36）が30日（日本時間31日）、敵地でのブルージェイズ戦で今季移籍後初登板初先発。ブルージェイズの巨人時代の後輩、岡本和真内野手（29）を初対戦で空振り三振に打ち取った。2回に“元巨人対決”が実現した。菅野は2死走者なしで「7番・三塁」で先発の岡本と対戦。ボール、見逃し、ボール、見逃しのカウント2―2で94