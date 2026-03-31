◇インターリーグ ブルージェイズ ― ロッキーズ（2026年3月30日 トロント）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が30日（日本時間31日）、敵地でのブルージェイズ戦で今季移籍後初登板初先発。ブルージェイズの巨人時代の後輩、岡本和真内野手（29）を初対戦で空振り三振に打ち取った。

2回に“元巨人対決”が実現した。菅野は2死走者なしで「7番・三塁」で先発の岡本と対戦。ボール、見逃し、ボール、見逃しのカウント2―2で94.7マイル（約152.4キロ）の高め直球はファウルとなり、フルカウントから最後は真ん中へのカットボールで空振りさせた。

ネットでは「メジャーで“元巨人対決”夢じゃないよね？」「こんな日が来るなんて…」「心なしか菅野の投球にも力こもってましたね」「読売ファン絶頂」「見応えのあるいい勝負」「菅野明らかに力入れてて笑っちゃった」などの声が上がった。

岡本は29日（同30日）の本拠地アスレチックス戦後に「僕が入団した頃からエースでしたし、大先輩で、“ジャイアンツといえば菅野さん”というイメージがある中で、一緒に野球をさせてもらいましたし、この舞台で対戦できるというのはなかなかないことだと思うので、その時間を楽しみたいなと思います」と語っていた。