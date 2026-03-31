◇インターリーグブルージェイズ ― ロッキーズ（2026年3月30日トロント）元日本ハム、楽天で今季からブルージェイズに加入したコディ・ポンセ投手（31）をアクシデントが襲った。30日（日本時間31日）の本拠ロッキーズ戦に移籍後初登板初先発。3回、1死二塁で1番・マッカーシーの一塁方向へ転がったゴロを追った際、ボールを取り損ねて足首をひねり、足を引きずって歩いたあとに一、二塁間で転倒。痛みに顔をゆがませて