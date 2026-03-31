記事ポイントシチリア産レモンの濃縮果汁をセンタークリームに練り込んだトリュフチョコレートレモンの酸味とホワイトパウダーのやさしい甘さが調和するさわやかな味わい期間限定で全国の量販店・ドラッグストアなどにて販売中 ブルボンから、シチリア産レモンを使用した期間限定のトリュフチョコレート「シチリアレモントリュフ」が登場しています。レモンのさわやかな酸味とチョコレートの組み合わせで、夏でも食べたくなる