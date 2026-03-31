日本代表は30日、キリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦に向け、会場のウェンブリー・スタジアムで最終調整を実施した。スコットランド戦に続き、スタメン出場が見込まれる日本の守護神・鈴木彩艶は「勢いに飲まれないことが大事だと思います。スコットランド戦も前半に失点しなかったことが、相手を勢いづかせなかったことにつながったと思うので、自分たちのやり方で相手に勢いを付けさせないことが大事」と展望