守護神・鈴木彩艶「勢いに飲まれないことが大事」 ナイキ社製の公式球は「少し軽めな印象がある」
日本代表は30日、キリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦に向け、会場のウェンブリー・スタジアムで最終調整を実施した。
スコットランド戦に続き、スタメン出場が見込まれる日本の守護神・鈴木彩艶は「勢いに飲まれないことが大事だと思います。スコットランド戦も前半に失点しなかったことが、相手を勢いづかせなかったことにつながったと思うので、自分たちのやり方で相手に勢いを付けさせないことが大事」と展望した。
9万人を収容するウェンブリー・スタジアム、チケットはすでに完売。完全アウェイでのゲームとなる。「いつもアウェイでは満杯になるので、声が通らないとかはよくあること」と冷静に語る。「いいスタジアムですし、芝生も非常に良かった」と述べた。
また明日のイングランド戦では、FIFAワールドカップの公式球『トリオンダ（アディダス社製）』ではなく、ナイキ社製のボールを使用する。鈴木は「少し軽めな印象がある」と違いを語った。
スコットランド戦に続き、スタメン出場が見込まれる日本の守護神・鈴木彩艶は「勢いに飲まれないことが大事だと思います。スコットランド戦も前半に失点しなかったことが、相手を勢いづかせなかったことにつながったと思うので、自分たちのやり方で相手に勢いを付けさせないことが大事」と展望した。
また明日のイングランド戦では、FIFAワールドカップの公式球『トリオンダ（アディダス社製）』ではなく、ナイキ社製のボールを使用する。鈴木は「少し軽めな印象がある」と違いを語った。