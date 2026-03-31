【前編を読む】【リストつき】効果が出ないどころか、悪影響も…重複したら減らしたい「クスリ」一覧胃薬で骨折、認知症、がんの恐れも誰もがお世話になる胃薬も、クスリの数が増えていく原因となる。『薬の9割はやめられる』の著者で、松田医院和漢堂院長の松田史彦氏は「心臓病や高血圧でクスリの数が多い人に、胃薬までセットで処方されているケースが多い」と語る。これは?の副作用を抑えるためのクスリだ。「なかでもよく処方