胃薬を飲み続けるとがん、認知症のリスクが…「重複したら減らしたいクスリ」

【前編を読む】【リストつき】効果が出ないどころか、悪影響も…重複したら減らしたい「クスリ」一覧

胃薬で骨折、認知症、がんの恐れも

誰もがお世話になる胃薬も、クスリの数が増えていく原因となる。『薬の9割はやめられる』の著者で、松田医院和漢堂院長の松田史彦氏は「心臓病や高血圧でクスリの数が多い人に、胃薬までセットで処方されているケースが多い」と語る。これはイ良作用を抑えるためのクスリだ。

「なかでもよく処方されているのが胃酸を抑えるオメプラール、タケプロン、ネキシウムなどのPPIです。消化器系の副作用が出やすい人に、まるでおまけのように処方されています。長期で服用をしていると栄養障害や骨折、認知症、さらにはがんのリスクが高まることが海外の研究で判明しているので要注意です」

頻尿薬などで使われるオキシブチニンやソリフェナシンなどの抗コリン薬にも気をつけたい。

日本大学病院診療准教授の池田迅氏が語る。

「年齢を重ねると泌尿器系のトラブルが増えてきますが、過活動膀胱の治療薬として、よく抗コリン薬が処方されます。抗コリン薬は、神経伝達物質のアセチルコリンがアセチルコリン受容体に結合するのを阻害する。アセチルコリンには、膀胱の筋肉を収縮させ排尿を促す作用があるため、これを阻害することにより排尿を抑制するわけです」

しかし、アセチルコリン受容体は膀胱以外にも全身に分布して、いろいろな臓器に作用している関係で、他のクスリにも抗コリン作用があるものが少なくない。たとえば風邪薬にも、鼻水を抑えるために抗コリン作用のあるクスリがあり、，両態になる。

「代表的なのがPL顆粒です。このクスリには、第一世代抗ヒスタミン薬が含まれており、抗コリン作用があります。そのため、過活動膀胱治療薬を飲んでいる患者さんが風邪薬を飲むと強く効きすぎて、尿意があるのに排尿できない尿閉という症状を起こしてしまうこともあります。なかには、尿閉で救急外来に来られる方もいるので注意が必要です」（群星沖縄臨床研修センター長の徳田安春氏）

睡眠導入剤に頼らない習慣を

最後に睡眠薬についても見ていこう。ここまで見てきたクスリは、数値で判断できるものが多いが、睡眠については個人の体感によるところがあり、‘韻減醉僂離スリが重複しやすい。前出の徳田氏が語る。

「睡眠薬については、患者さん本人が欲しがっているケースも少なくなく、数種類を併用している人がいます。なかでもゾルピデムやエスゾピクロンなどの非ベンゾジアゼピン系睡眠薬を複数飲んでいるケースがある。

なぜそこまで多くの睡眠導入剤がないと寝られないのかを患者さんに詳しく聞くと、寝る前にカフェインを摂り過ぎている、ずっとベッドのなかでスマホをいじっているなど、睡眠環境がよくないケースも多い。まずは、クスリがいらなくなるような生活習慣を身に付けることが大切でしょう」

体の不調が増えれば、クスリの数も増えていく。しかし、そのすべてが「一生飲み続けなければならないクスリ」とは限らない。

処方されたクスリが 銑ァ吻‘韻減醉僂離スリが重複している同じ症状に対するクスリが重複しているＫ性処方になっているぐ曚覆詆袖い離スリ同士が効果を打ち消し合っているド作用を抑えるために処方されている）のケースに当てはまらないか常に注意して、「クスリを減らせる人」になろう。

「週刊現代」2026年3月30日号より

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