23時00分〜23時59分（月〜木）、23時59分〜24時30分（金）放送 藤井貴彦がメインキャスターを務める日本テレビの夜の報道番組「news zero」。「明日をよくする」をコンセプトに掲げ1日を締めくくるニュース番組として、正しい情報を、当事者の声を、現場の手触りをお届けする。明日を迎えるきっかけになることを目指している。2026年、1年間番組の最後を締めくくる「news zero」の新テーマ曲が、大森元貴が書き下ろした「催し」に