フラアニ?「転生したらスライムだった件」第4期全世界シリーズ累計5600万部突破！アニメ累計視聴数30億回突破！通り魔に刺されたサラリーマンがスライムに転生し、知恵と度胸で仲間を増やし国を作る転生エンターテインメントこの春スタートする第4期では、主人公・リムルの国テンペストが種族の壁を越えて繁栄していくなか、リムルの次なる戦いが始まる！公式HP https://www.ten-sura.com/anime/tensura4月3日（金）23時放送スター