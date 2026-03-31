演出家のテリー伊藤（76）が、30日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。日産“幻の名車”に大興奮した。【動画】“億超え”の衝撃価格！テリー伊藤が大興奮した1973年式・1.4万キロの希少“赤GT-R”内外装全部見せ＜4分30秒ごろから＞愛知県岡崎市の自動車販売店を訪れたテリーは、『トヨタ2000GT』のスーパーレプリカの『Rocky2000GT』」と紹介。その途中倉庫内を歩くと、1973年式の日産『スカイラインGT-R』（通称ケンメリ