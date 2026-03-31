【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『Oggi』（オッジ）で連載中の、菊池風磨（timelesz）が仕事観を語る人気連載「照れワーク」。5月号（3月27日発売）掲載の第6回では、“喜ばれるギフトの選び方”をテーマに語っている。 ■「自分が本当にいいと思ったものを贈る」 働く大人の共感を集める言葉が毎回話題を呼び、SNS でも反響を集めている本連載。 ビジネスシーンでは、取引先への手土産やちょっと