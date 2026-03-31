台湾No・1右腕が自信満々で初陣に挑む――。台湾・味全から新加入したソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が、あす4月1日の楽天戦（楽天モバイル）で来日初登板初先発する。30日の投手練習ではブルペンで48球を投じ「（WBC後）2試合の登板で調整できた。全力を発揮できるように、やれることはできた」と笑顔を見せた。台湾代表として出場したWBC後、2試合先発して日本デビュー戦に備えた。18日の中日とのオー